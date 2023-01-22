Baza: актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Актер Валерий Афанасьев

Telegram-канал Baza пишет, что народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован из Малого театра после спектакля «Горячее сердце». По информации канала, врачи диагностировали у 73-летнего актёра разрыв связок коленного сустава.

Обстоятельства, при которых он получил травму, не уточняются, отмечает Baza.

Ранее актера Ивана Краско выписали из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Артист, вероятно, продолжит лечение в центре Алмазова. Как рассказал директор Краско Вячеслав Смородинов, актер уже сейчас чувствует себя хорошо. 6 января Краско оказался в больнице с подозрением на инсульт. Позднее диагноз подтвердился.10-го числа выяснилось, что артиста перевели в общую палату.

5 января пресс-секретарь актера Сергея Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.