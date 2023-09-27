Акционист Крисевич получил пять лет колонии за стрельбу на Красной площади

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима за стрельбу из охолощенного оружия на Красной площади. Решение вынес Тверской суд Москвы, передает ТАСС.

Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщили в суде.

Гособвинитель запрашивал акционисту именно такой срок.

В июне 2021 года на Красной площади Крисевич произвел из охолощенного оружия два выстрела в воздух и еще один себе в голову. Акциониста задержали и доставили в полицейский участок, где он объяснил, что его поступок являлся политическим перфомансом. Крисевича арестовали, в октябре 2022 года его признали виновным по статье о хулиганстве с применением оружия и приговорили к пяти годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд отменил решение, дело отправили в Тверской суд на новое рассмотрение. Дело Крисевича было возвращено в суд по просьбе прокурора, усмотревшего в перфомансе художника «идеологический мотив».

Адвокат акциониста Леонид Соловьев, слова которого приводит Telegram-канал SOTA, сообщил, что с учетом срока пребывания в СИЗО Крисевич может выйти на свободу уже в 2024 году.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Тогда к акционисту в образе распятого на кресте Христа подходили люди в плащах с надписями «ФСБ» и бросали в огонь тома уголовных дел, вскоре подоспели силовики и задержали юношу.