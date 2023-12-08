Акционера компании бытовой техники обокрали на 48 млн рублей Baza: у акционера «Торгового дома Орион» похитили 48 млн рублей в Химках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акционера компании по продаже бытовой техники «Торговый дом Орион» обокрали на 48 млн рублей у отделения Сбербанка в Химках, сообщил Telegram-канал Baza. Злоумышленники скрылись с места происшествия, полиция разыскивает их.

Канал отмечает, что грабители подкараулили женщину у отделения банка. Она сняла крупную сумму, отдала ее водителю своей машины и вернулась в офис Сбербанка. Злоумышленники в это время подбежали к машине и открыто похитили сумку с деньгами с заднего сиденья. Они уехали на автомобиле Mazda, но вскоре его обнаружили брошенным на улице Родионова.

Ранее трое грабителей ворвались в дом военного пенсионера и вынесли оттуда почти 11 млн рублей. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга. Злоумышленники воспользовались тем, что дверь в коттедж не была заперта, и застали жертву врасплох. Позднее пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что грабители проникли в дом президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова. Злоумышленники избили супругу предпринимателя, заковали ее в наручники, а затем похитили ювелирные украшения общей стоимостью 4 млн рублей из сейфа.