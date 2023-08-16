Стало известно, мужчины какой профессии привлекают россиянок Исследование Mamba: 72% россиянок предпочли бы выйти замуж за айтишника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство россиянок хотели бы выйти замуж за представителя IT-сферы. К такому выводу пришли авторы исследования школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba, сообщает Lenta.ru. Среди порядка трех тысяч опрошенных о готовности связать свою жизнь с айтишником высказались 72% респондентов. В основном это москвички от 20 до 35 лет.

Востребованность IT-специалистов на рынке труда — основной фактор, почему россиянки хотят заполучить такого жениха, — говорится в исследовании.

Девушек привлекает возможность представителей этой профессии работать из любой точки мира (57%), а каждую десятую — что они много путешествуют. Также отмечается их эрудированность.

Потенциальные невесты указали и на недостатки таких женихов. Например, 37% уверены, что айтишники слишком много сидят за компьютерами, каждая пятая считает их «занудами». Также имеют место предубеждения, что они плохо одеваются, не умеют общаться с девушками и слишком долго живут с родителями.

Исследователи отмечают, что 83% опрошенных женщин обращают внимание на специальность потенциального партнера. При этом 66% мужчин профессия спутницы жизни не важна.

Интересоваться программистами жительницы России начали весной 2020 года на волне коронавирусной пандемии, когда многие были вынуждены переходить на удаленку. Еще два пика повышенного интереса пришлись на весну и осень прошлого года.

Ранее стало известно, что москвички чаще мужчин делают предложения руки и сердца своим возлюбленным в онлайн-формате. Тенденция наблюдается не первый год и в 2022 году доля заявлений от женщин в столице составляла 54%, заявили в столичном комитете госуслуг.

До этого эксперты дали советы, как подобрать свадебное платье по фигуре в соответствии с ожидаемой в день бракосочетания погодой и так, чтобы подходило к выбранному стилю торжества.