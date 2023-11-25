Айтишник избил дочь из-за компьютерных игр «112»: москвич избил дочь за чрезмерное увлечение компьютерными играми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьница обратилась в полицию с заявлением на отца, который избил ее из-за того, что она много играет в компьютерные игры, сообщает Telegram-канал «112». Врачи диагностировали у ребенка повреждение связок, правоохранители вызвали родителя в отделение.

По данным канала, 13-летняя пострадавшая приехала погостить к отцу, ее родители развелись, а большую часть времени девочка живет с мамой. Отец, работающий IT-специалистом, был недоволен, что дочь пропадает в виртуальном мире, и избил ее. После этого девочка позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Мужчина рассказал стражам порядка, что из-за чрезмерного увлечения компьютерными играми ребенок стал хуже учиться. Чуть позже бывшая супруга подозреваемого обратилась к правоохранителям с требованием возбудить в отношении отца девочки уголовное дело.

Ранее в столице мужчина избил 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами головы и ноги. Уточняется, что мужчина позвонил дочке по видеосвязи во время перемены. Он увидел, что дочь не переодела спортивную форму и ходила в ней на остальные уроки, мужчина пообещал наказать девочку дома. Когда ребенок вернулся из учебного заведения, отец достал ремень и сильно избил школьницу, также он наносил удары руками.