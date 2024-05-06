Airbus не смог долететь до Оренбурга и вернулся в Москву Летевший в Оренбург самолет приземлился в Шереметьево после аварийного сигнала

Airbus A321 авиакомпании Nordwind рейса NWS077 Москва — Оренбург успешно сел в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации. До этого он подал аварийный сигнал. Командир воздушного судна решил вернуться в Москву.

Уточнялось, что причиной подачи аварийного сигнала стала разгерметизация кабины пилотов. В Шереметьево подтвердили, что возврат лайнера в аэропорт связан с техническими причинами. Согласно расписанию полетов на сайте компании Nordwind, воздушное судно вылетело из Шереметьево в 13:30. Лайнер должен был прибыть в Оренбург в 17:45. Информации о количестве пассажиров и численности экипажа не приводится. До подачи аварийного сигнала самолет на время исчезал с радаров.

3 мая сообщалось, что шасси пассажирского самолета Ан-74 получило повреждения после посадки в аэропорту Красноярска. Инцидент произошел вечером в четверг, 2 мая, около 22:00 по местному времени (18:00 мск). Отмечается, что борт авиакомпании «ЮТэйр» осуществлял вахтовую перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск.