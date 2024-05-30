Airbus 321 понадобилась экстренная посадка в Шереметьево Борт рейса Самара — Москва экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с шасси

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Airbus 321 рейса Самара — Москва прибегнул к экстренной посадке в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, передает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. На борту находятся 179 человек и семь членов экипажа, самолет должен был совершить посадку в 18:10 мск. В 18:19 мск агентство сообщило, что экипаж самолета успешно его посадил.

Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара — Москва. У воздушного судна, предварительно, лопнула покрышка на стойке шасси, — говорил перед этим представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пассажирскому самолету рейса Санкт-Петербург — Сочи пришлось совершить аварийную посадку. Отмечалось, что причиной послужила утечка топлива, воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах.

До этого стало известно, что пассажиры рейса Сочи — Стамбул не могли вылететь из аэропорта более 12 часов. Причина заключалась в неисправности двух самолетов. Вылета ожидали порядка 150 человек. Пассажиры жаловались, что авиакомпания «ИрАэро» не предоставила им питание. В пресс-службе авиаперевозчика не стали комментировать эту информацию.

В начале мая в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что шасси пассажирского самолета Ан-74 получило повреждения после посадки в аэропорту Красноярска. Борт авиакомпании «ЮТэйр» осуществлял вахтовую перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск.