Агаларов рассказал, что стало с музеем Муслима Магоемаева при пожаре Эмин Агаларов: музей Муслима Магомаева уцелел при пожаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Системы пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» сработали максимально, заявил РБК сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов. По его словам, остался нетронутым музей Муслима Магомаева, поэтому все его личные вещи в целости и сохранности.

Есть помещения, которые вообще не повреждены огнем. Это значит, что огнезащита сработала максимально. То есть там холл, фойе, музей Муслима Магомаева, его личные вещи все остались нетронутыми. Гримерки сохранились. Сгорел только зал, который непосредственно подожжен, — сказал он.

Ранее сообщалось, что находившийся в «Крокус Сити Холле» музей Муслима Магомаева уничтожен огнем в результате нападения террористов. Сгорели награды, медали, концертные костюмы артиста и другие связанные с певцом вещи, помещение, по сведениям СМИ, «превратилось в руины». Музей в 2009 году открыли бизнесмен Араз Агаларов и музыкант, сын предпринимателя Эмин Агаларов. Учреждение курировал Фонд культурно-музыкального наследия Магомаева.

При этом владелец концертного зала Араз Агаларов констатировал, что террористы, напавшие на «Крокус», пытались сжечь записи с камер видеонаблюдения, установленных в рамках системы безопасности комплекса. Руководство сообщило МЧС, где находятся базы данных, в итоге спасатели сорвали этот замысел, отметил он.