Аферист развел москвичку на деньги, выдумав элитную квартиру и кота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка лишилась денег, поверив мошеннику, который попросил ее приглядеть за котом в несуществующей элитной квартире, пишет Telegram-канал SHOT. Аферист обманул 43-летнюю женщину, придумав историю о смерти отца, из-за чего ему якобы срочно нужно уехать.

У жительницы Москвы завязалось общение с неким Романом в приложении для знакомств, они договорились увидеться вживую и, возможно, даже вместе встретить Новый год. Но перед праздниками Роман внезапно заявил, что у него умер отец и ему нужно лететь на похороны в маленький далекий город, «который даже никто не знает».

Мужчина попросил москвичку об услуге: найти его автомобиль Porsche на парковке в аэропорту Шереметьево, взять оттуда ключи от элитной квартиры в Хорошевском районе Москвы и съездить туда, чтобы покормить его породистого кота. Она на все согласилась, но уже по пути в Шереметьево он сообщил, что ему заблокировали карту и попросил перевести 20 тысяч рублей на карту друга, с которым он должен был встретиться в своем родном городе в провинции.

Женщина перевела деньги, после чего сразу была заблокирована во всех мессенджерах своего визави. Не успев доехать до аэропорта, она направилась в полицию.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Ефимов рассказал, что в дейтинг-сервисах мошенники могут попросить жертву купить билет на то или иное мероприятие через поддельный сайт. Эксперт посоветовал не открывать никакие ссылки в таких случаях, особенно если общение перешло в мессенджер.