Аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: «Пресс-служба аэропорта Внуково»

Аэропорт Внуково, воздушное пространство над которым закрывали утром в пятницу, 10 августа, возобновил свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Ограничения на полеты сняли в 10:50.

С 10:50 ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее над Внуково с 09:40 закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты рейсов были отложены, часть самолетов перенаправили в другие аэропорты. По некоторым данным, в районе Кубинки заметили беспилотник, который летел в сторону Москвы.

До этого аэропорт закрывали из-за сообщений о ночной атаке БПЛА в ночь на 10 августа, тогда 10 самолетов перенаправляли на запасные аэродромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

О подобной атаке на город Собянин заявлял также утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.