Аэропорт Шереметьево снова принимает и отправляет самолеты ТАСС: аэропорт Шереметьево возобновил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, ограничения на полеты продолжают действовать в Домодедово, Жуковском и Внуково, который закрыли на прием и отправку самолетов второй раз за ночь.

Аэропорт начал принимать и отправлять рейсы, — сказал собеседник агентства про Шереметьево.

Пока аэропорт не работал, самолеты из зоны ожидания уходили на запасные аэродромы. Так, два рейса отправились на посадку в Нижний Новгород, уточнил представитель авиаслужб. По его словам, из других аэропортов столицы часть самолетов перенаправляются также в Санкт-Петербург. Из Внуково на вылет в частности задерживаются два рейса в Ереван, с опозданием должны прилететь самолеты из Бодрума и Анкары.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать территорию Московской области. В ведомстве уточнили, что БПЛА были самолетного типа. Атака предпринята около 03:30 мск 30 августа. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, уточнили в военном ведомстве.