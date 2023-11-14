Аэропорт Шереметьево оборудовали системой для борьбы с беспилотниками

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Аэропорт Шереметьево повысил меры безопасности и установил новый комплекс для обнаружения беспилотников, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По словам представителей аэропорта, приведенным РИА Новости, он в автоматическом режиме обнаруживает низколетящие цели и помогает провести их верификацию по видеоизображению. В дальнейшем планируется использовать алгоритмы «Лаборатории Касперского» для лучшего опознавания целей.

С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД». Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей, в том числе беспилотных судов малого класса, — говорится в сообщении.

Руководство аэропорта также показало новые устройства публике. Отмечается, что, помимо обнаружения беспилотников, они также способны контролировать наземные цели и выявлять нарушителей периметра воздушной гавани.

Как сообщалось ранее, Россия расширила производство собственных беспилотных летательных аппаратов. По данным издания The National Interest, это решение вызвало обеспокоенность у правительства США. Особое внимание эксперты обратили на дрон С-70Б «Охотник», который можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем Су-57.