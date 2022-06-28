В Домодедово образовались огромные очереди из-за сбоя В Домодедово образовались огромные очереди из-за сбоя системы регистрации пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Домодедово образовались огромные очереди к стойкам регистрации, видео опубликовал РБК в Telegram-канале. Отмечается, что причиной стал сбой у «Уральских авиалиний», работать перестала европейская система регистрации Amadeus с процессинговым центром в Берлине. В пресс-службе компании заявили, что приняли решение перейти на резервную систему регистрации.

Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Брюсселя отменил вылеты из-за забастовок и акций протеста, которые организовал профсоюз. Воздушная гавань приняла решение временно работать исключительно на прием самолетов. В связи с этим сотрудники аэропорта призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и перенести вылеты на более поздний срок.