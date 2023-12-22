Аэропорт Домодедово временно приостанавливал вылеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Домодедово вводились частичные ограничения на вылет на фоне работы системы ПВО в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани. При этом прилеты выполнялись штатно. Позже аэропорт вернулся к обычному графику работы.

Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию, — заявили представители воздушной гавани.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Московской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Уточняется, что атака была пресечена примерно в 14:40.

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, разрушений и пострадавших в результате уничтожения украинского беспилотника при подлете к столице нет. Он отметил, что дрон сбили в Подольске. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о неудавшихся атаках ВСУ на регион. Средствами ПВО уничтожены по меньшей мере три украинских беспилотников на территории Дзержинского района. По его словам, пострадавших нет. Кроме того, план «Ковер» был введен в аэропорту Калуги в связи с появлением беспилотников в небе над областью. Самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.