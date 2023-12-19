Аэропорт Домодедово возобновил работу после плана «Ковер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в обычном режиме после введенного плана «Ковер», сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Обслуживание рейсов происходит в штатном режиме. В ближайшее время все самолеты, которые перенаправили на запасные аэродромы, вернут в Домодедово.

Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме. В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения, — говорится в сообщении.

План «Ковер» в трех столичных аэропортах — Домодедово, Внуково и Жуковский — объявили сегодня днем из-за приближавшегося к столице дрона. Все рейсы были перенаправлены в Шереметьево, который работал в штатном режиме. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что летевший к столице украинский беспилотник сбили в Одинцовском городском округе. По словам главы города, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее Собянин сообщал, что в ночь на 14 декабря российские средства ПВО дважды предотвратили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву. Дроны сбили над территорией Наро-Фоминского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал.