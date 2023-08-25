Адвокаты обжаловали арест бизнесмена Александра Кима

Адвокаты арестованного по делу о смертельной экскурсии по московским коллекторам предпринимателя Александра Кима обжаловали решение суда, сообщил «Известиям» его адвокат Михаил Ващинский.

Апелляционную жалобу подали. Решение об аресте считаем незаконным, — приводит слова защитника издание.

Руководитель компании «Спутник» Александр Ким 23 августа был арестован на два месяца решением Замоскворецкого суда Москвы. Его обвиняют в организации незаконной экскурсии в подземном коллекторе реки Неглинки, в результате которой 20 августа погибла группа туристов — восемь человек, включая троих подростков.

Также задержан соорганизатор роковой экскурсии Никита Дубас. Генеральный директор фирмы «Авангард» Александр Лазовский, который также может быть причастен к произошедшему, сразу после трагедии уехал в ОАЭ.

Предприниматели свою вину не признали.

Тем временем, заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что трагедияпроизошла из-за жадности организаторов. По его мнению, в турфирме знали о надвигающихся на город ливнях и могли отменить экскурсию.

По его словам, проводить в коллекторах экскурсии без разрешения и регистрации маршрута, не предупредив МЧС, является преступлением. Соловьев призвал власти навести порядок в сфере экстремального туризма.