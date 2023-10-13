Адвокат заявил, что потерявшей деньги порноактрисе из Башкирии грозит срок Адвокат Кудряшов: потерявшей деньги порноактрисе грозит до шести лет тюрьмы

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Порноактрисе, которая вызвала полицию из-за отсутствия оплаты за съемки, грозит тюремный срок до шести лет, заявил адвокат Константин Кудряшов в беседе с NEWS.ru. Эксперт допустил, что девушка из-за риска попасть за решетку может изменить свои показания.

По российскому законодательству участие в изготовлении порновидео в любом качестве — в роли актера, режиссера, оператора — квалифицируется как незаконное изготовление порнографии по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», за что грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, — напомнил адвокат.

С учетом этих обстоятельств не исключено, что девушка решит изменить показания, считает он. Например, заявительница может начать утверждать, что в квартире была дружеская вечеринка. Но для этого ей придется признаться, что она заведомо ложно сообщила о тяжком преступлении, поясняет Кудряшов. По его словам, такое деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, а срок по нему составляет всего до трех лет.

Поэтому заявительнице выгоднее сказать, что она оговорила друзей, вместо того чтобы признаться в совершении тяжкого преступления — изготовлении порно. Что касается видеоматериалов, то компания может заявить, что снимала утехи для личного пользования, а не распространения, считает адвокат.

Ранее сообщалось, что 25-летняя уроженка Башкирии вызвала полицию на место съемки порнофильма в Москве, потому что ей не выплатили гонорар за работу. Всех участников — девушку, ее кинопартнера и оператора — в итоге доставили в отделение. Правоохранители начали проверку по данному факту.