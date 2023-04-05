Адвокат считает, что мобилизация инвалида из Московской области незаконна Военный адвокат Гребенюк счел мобилизацию инвалида из Московской области незаконной

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный адвокат Максим Гребенюк высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что мобилизация инвалида из Москвы незаконна. Защитник рассказал, что ведется следствие по этому вопросу. По его словам, родители молодого человека писали заявление в прокуратуру и военкомат, но реакции не последовало. Сейчас готовится жалоба в призывную комиссию и главе Подмосковья. 30-летнего студента Мехроджа Хайдарова мобилизовали в октябре. По его словам, в военкомате не обратили внимание на его справки об инвалидности. Позже Хайдарова отправили из воинской части за медкартой домой в Волгоград, откуда он решил не возвращаться, в это время на него завели уголовное дело, по которому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ведется следствие, подготовлена жалоба в вышестоящую призывную комиссию губернатору Московской области, в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру. <...> В случае, если решение по отношению к <...> будет отменено, он перестанет быть субъектом преступления и дело будет прекращено по реабилитирующим основаниям, — сообщил Гребенюк.

Сам мобилизованный рассказал, что в военкомате не обратили внимание на его справку об инвалидности. При этом он уточнил, что в тот момент ему необходимо было продлить ее.

Меня остановили для проверки документов сотрудники полиции. Далее меня доставили в военный комиссариат. Все справки об инвалидности у меня имеются. Но в военкомате не стали обращать на это внимание. Правда справку об инвалидности мне нужно каждый год продлевать. А в военкомат я попал как раз в момент получения новой [справки], при истекшей старой. Но, в любом случае, ранее я никаких повесток не получал, — заявил Хайдаров.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» ранее сообщил, что в Подмосковье возбудили дело на 30-летнего студента-инвалида, которому грозит до 10 лет лишения свободы за оставление военной части. По данным канала, молодого человека призвали в октябре и доставили в военкомат, где он объяснял, что имеет инвалидность 3-й группы по слуху и очно учится в колледже. У парня двойное гражданство России и Таджикистана, он приехал из Волгограда в Москву на подработку, чтобы накопить на операцию для восстановления слуха. Согласно информации канала, по пути на собеседование юношу остановили сотрудники Люберецкого военкомата, в комиссариате его попросили подписать документы и пообещали после этого отпустить. Вскоре его одним днем отправили в военную часть в Наро-Фоминске. Семья пыталась ему помочь, отец собрал документы и подал заявление об ошибочной мобилизации сына в прокуратуру. После этого студента отправили за медкартой в Волгоград, чтобы подтвердить заболевание и инвалидность. Парень уехал и больше не возвращался, в это время против него завели дело о самовольном оставлении места службы и объявили в розыск по стране. В апреле он приехал в Москву к родным и был задержан на вокзале.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре мобилизованного с гепатитом C приговорили к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. По данным RTVi, по месту службы мужчина не мог получить медицинскую помощь.