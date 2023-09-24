Адвокат рассказал о наказании, грозящем мужчине за поджог возлюбленной Адвокат Багатурия: за поджог женщины жителю Серпухова грозит 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поджегший свою бывшую сожительницу в Серпухове 49-летний мужчина может лишиться свободы на 20 лет, заявил в комментарии NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, максимальный срок грозит мужчине, если доставленная с ожогами в больницу женщина скончается.

Подобное нападение безусловно свидетельствует о намерении убить, он готовился к преступлению и был готов скрыться. Это ч.2 статьи 105 — убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, а это [означает наказание] вплоть до пожизненного [заключения]. Учитывая обстоятельства этого дела, если девушка после полученных травм скончается, ему грозит 20 лет лишения свободы, — сказал Багатурия.

Также адвокат отметил, что на меру наказания могут повлиять отягчающие обстоятельства, если они будут доказаны в ходе расследования.

Мужчина облил бывшую 38-летнюю возлюбленную в Серпухове утром 23 сентября. СКР возбудил против него уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. С места преступления следственная группа изъяла вещи и предметы, а также сделала смывы. Также были допрошены свидетели. Назначена дактилоскопическая судебная экспертиза по изъятой зажигалке и бутылке, назначена экспертиза на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву.