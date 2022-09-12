Адвокат рассказал, какие животные могли убить павлинов в московском кафе Адвокат Багатурия: павлинов в московском кафе могли убить хорек или ласка

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Обыкновенный павлин

Семь павлинов в московском кафе могли погибнуть в результате нападения некрупных хищных животных, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он также отметил, что произошедшее не следует расценивать как жестокое обращение с животными, поскольку в момент гибели птиц отсутствовали зрители.

Это может быть любой грызун — хорек, ласка или норка. Не обязательно бойцовая собака, может быть мелкий хищник, натасканный — пришел, задушил птицу и выскочил в эту форточку, — пояснил адвокат.

О гибели павлинов в столичном кафе стал известно днем 12 сентября. Аналогичный случай произошел в данном заведении в конце мая, тогда погибли три птицы.

По мнению адвоката, инциденту мог предшествовать конфликт владельцев кафе и близлежащих хостела и гостиницы, а также жителей многоквартирного дома. Возможно, им досаждали крики павлинов, у которых довольно своеобразные голоса.

Ранее сотрудница кафе заявила, что павлинов моги растерзать собаки, которых в помещение с птицами запустил «душевнобольной» хозяин. По ее словам, так было и в прошлый раз. Она также заверила, что птицы по ночам спали и никому не досаждали своими криками.