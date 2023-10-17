Адвокат рассказал, что грозит переехавшей женщину сотруднице УК в Щелково Адвокат Исаев: переехавшей женщину сотруднице подмосковной УК грозит 15 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотруднице управляющей компании «Паритет», которая переехала автомобилем жительницу Щелково, может грозить до 15 лет лишения свободы, пояснил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Главным критерием при этом должна стать квалификация содеянного на основе установленного следствием ряда факторов.

Главным критерием квалификации содеянного должно стать установление следствием того факта, видела ли сидящая за рулем женщина лежащую перед колесами её автомобиля потерпевшую, прежде чем начать движение. Если будет установлено, что видела, то деяние вполне может быть квалифицировано и как покушение на убийство из хулиганских побуждений, за что предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, — поясняет юрист.

Если же будет доказано, что умысла убить не было, то дело могут квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. За это предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Женщину могут осудить и до двух лет, если придут к выводу, что в момент наезда она физически не могла видеть лежащего на дороге человека.

Степень тяжести вреда здоровью потерпевшей определят медицинские документы, а также заключение судебно-медицинской экспертизы, которая наверняка будет назначена в ходе следствия, — подытожил адвокат.

Инцидент произошел во вторник 17 октября, когда жители подмосковного Щелково высказывали недовольство у здания управляющей компании. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в свой автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих. После этого она снова дала по газам, переехав через пострадавшую во второй раз.

Пострадавшая находится в больнице с несколькими переломами, с сотрудницей работает полиция. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заявил NEWS.ru, что виновница произошедшего будет наказана по закону.