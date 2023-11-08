Адвокат рассказал, что грозит мужчине за домогательство к сыну-аутисту Адвокат Исаев: домогавшемуся сына-аутиста мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Мужчине, который домогался своего 13-летнего сына-аутиста в раздевалке московского аквапарка, грозит до двадцати лет тюрьмы, пояснил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Если слова ребенка подтвердятся, то его отцу может быть инкриминирована статья о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Если слова мальчика подтвердятся, действия отца подпадают под пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ, за которые предусмотрено наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Закон защищает всех людей, независимо от их состояния здоровья, — сказал юрист.

Об инциденте ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, родители мальчика живут раздельно и решили обрадовать ребенка походом в аквапарк «Мореон». По возвращении домой мальчик рассказал матери, что в раздевалке после купания отец трогал его за гениталии. Женщина обратилась в полицию. Мужчина пока не задержан, проводится проверка.

Ранее сообщалось об аресте в Симферополе 14-летней девочки по подозрению в домогательствах в отношении пятилетней сводной сестры. Девятиклассницу обвиняют в том, что она гладила ребенка по интимным местам.