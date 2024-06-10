Адвокат раскрыл, что грозит убившему катаной любовника бывшей жены в Москве Адвокат Багатурия: убившему мужчину катаной в Москве грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчине, подозреваемому в убийстве катаной нового возлюбленного бывшей жены в Москве, грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт предположил, что его ждет «классическая 105-я статья». По словам адвоката, является ли катана холодным оружием, установит экспертиза.

В данном случае ему грозит классическая 105-я статья. Суд примет решение о заключении под стражу на срок от 6 до 15 лет. Является ли катана холодным оружием, ответит экспертиза. При этом отдельной ответственности за ее хранение или ношение он не понесет, — уточнил адвокат.

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии ранее задержали в Москве мужчину, который с помощью катаны расправился с соперником. Пострадавший скончался в больнице. Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивом преступления названа ревность. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. Известно, что подозреваемый был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.