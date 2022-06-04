Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна Айрик Ервандян пошел на преступление из-за личной неприязни, сообщил защитник жертвы Мушег Айрапетян. Он подчеркнул, что убийство было не заказным, передает ТАСС.
Он руководствовался личной неприязнью по отношению к Камаряну. Естественно, данное преступление не является преступлением по найму, — сказал адвокат.
Отмечается, что Айрапетян не ответил на вопрос о том, был ли обвиняемый лично знаком с Камаряном.
Вечером 2 июня киллер застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством Камаряна. По данным различных источников, в Армении он находился в розыске по подозрению в организации заказного убийства криминального авторитета Рафика Мадояна, некогда близкого к умершему вору в законе Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. Известно, что в апреле Камаряна задерживали по запросу Интерпола.
Хамовнический суд Москвы ранее заключил Айрика Ервандяна под стражу. Под арестом он проведет два месяца, то есть до 3 августа.