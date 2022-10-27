Адвокат назвал плохой идею мобилизовывать преступников Адвокат Багатурия считает, что судимых за тяжкие преступления нельзя мобилизовывать

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Судимых за тяжкие преступления нельзя привлекать к военной службе даже в период частичной мобилизации, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, такие граждане «не совсем нормальные и недобропорядочные». Они могут снова совершать преступления, уже с оружием в руках. Так эксперт прокомментировал принятие Госдумой поправок, снимающих запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Мое мнение такое: безусловно, лица с криминальным прошлым с оружием в руках — идея плохая. Нужно дифференцировать тех, кто осужден за насильственные преступления или преступления против личности — за убийства, изнасилования, разбойные нападения, похищения людей. Они, конечно же, при любом раскладе не должны привлекаться для несения военной службы. Это люди с деформированной психикой, и если они отбывали наказание в местах лишения свободы, то это прямая дорога к новым преступлениям, — считает адвокат.

По его мнению, такие военнослужащие нанесут колоссальный ущерб армии. Существует очень высокий риск того, что они воспользуются ситуацией военного времени и начнут совершать новые преступления — убивать, грабить, насиловать, мародерствовать и так далее, подчеркнул он. Багатурия отметил, что осужденный за экономическое преступление — кражу или мошенничество — тоже не представляет собой ничего хорошего.

Это люди с определенным складом характера, они могут украсть снаряды, оружие, топливо, необходимые для боевых действий, если они когда-то крали чужое имущество... Есть люди, которые имели судимости за наркотические преступления, люди с зависимостью. Как их можно отправлять с оружием в руках? А если он найдет наркотики и обратит оружие против однополчан? — рассказал адвокат.

Собеседник подчеркнул, что нельзя угадать, сколько людей действительно желают искупить вину с оружием в руках.

Из личного общения с некоторыми ранее судимыми лицами — пока ни один из них не изъявил желания участвовать, наоборот, они сообщили, что будут прятаться, — резюмировал он.

Ранее Госдума приняла поправки, отменяющие действующий запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.