Адвокат из Москвы обнаружила подозрительное устройство на своей машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокат из Москвы случайно обнаружила неизвестное устройство с моргающей лампочкой, прикрепленное к днищу ее автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza. Впоследствии выяснилось, что к ее машине был прикреплен GPS-трекер для отслеживания ее перемещений. Предполагается, что «жучок» установил бывший муж одной из клиенток юриста.

GPS-трекер был обнаружен во время технического обслуживания в автосервисе. Механики обратили внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля Land Rover с помощью магнита. По словам адвоката, «жучок» могли установить из-за ее профессиональной деятельности. В настоящее время ее клиенткой является женщина, проходящая через бракоразводный процесс. Именно мужа клиентки юрист подозревает в установке «жучка». Адвокат намерена проверить автомобили всех своих родственников, так как не исключено, что за ними также могут следить. Сотрудники московской полиции организовали проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, предприниматель из московской строительной компании заподозрил своего турецкого партнера в слежке. Мужчина утверждает, что он обнаружил GPS-трекер под днищем автомобиля. По мнению владельца машины, поводом для организации слежки мог стать спор с партнером по бизнесу.