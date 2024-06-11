Изобретатель проиграл тяжбу с Apple в Роспатенте РБК: Роспатент решил аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Палаты по патентным спорам принял 10 июня решение удовлетворить требование «Эппл Рус» об аннулировании патента бизнесмена Арташеса Икономова на инновационное техническое решение (полезная модель) — мобильный телефон с экстренной связью, сообщил РБК. Решение принято с учетом истечения срока действия патента, а также аргументов сторон.

При рассмотрении дела в Роспатенте представляющие интересы Apple патентный поверенный Юрий Пыльнев и адвокат Дарья Ермолина настаивали на отсутствии в модели Икономова соответствия условию промышленной применимости и признака новизны. Ермолина также заявила о недобросовестном поведении предпринимателя, назвав его «патентным троллем». Защита Икономова назвала доводы противоположной стороны необоснованными и оскорбительными для клиента.

Ранее российскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» Роспатент не дал зарегистрировать марку абсента «Шаман» из-за псевдонима певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Коллегия Палаты по патентным спорам сочла отказ обоснованным, поскольку «заявленное обозначение является сценическим именем артиста и совпадение могло бы ввести в заблуждение покупателей», говорится на сайте Федерального института промышленной собственности.