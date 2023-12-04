Адвокат опровергла данные о погашении долгов Блиновской Адвокат Блиновской: блогер пока не погасила свои 1,4 млрд рублей долгов

Информация о том, что Елена Блиновская выплатила налоговой 1,4 млрд рублей, не соответствует действительности, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у «королевы марафонов» нет возможности выплатить всю задолженность.

Это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 млрд. — NEWS.ru), — пояснила собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Блиновская за несколько дней погасила свою задолженность перед налоговой почти на 1,5 млрд рублей. По его данным, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС теперь числится ноль.

29 ноября стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля. При этом журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн. Адвокат блогера пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.

Блиновская находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов. По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей, которому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях он не ограничен.