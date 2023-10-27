Администратору Telegram-канала Moscow Calling продлили арест

Фото: vk.com/avkurshin

Андрей Куршин

Администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину продлили срок домашнего ареста еще на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы. Мужчину обвиняют в распространении фейков о ВС России.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил продлить срок домашнего ареста Куршину А. В. на два месяца, — заявили в суде.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве администратора Telegram-канала Moscow Calling в конце августа. Задержание было произведено на Ленинградском вокзале, после того как Куршин приехал на поезде из Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Сам обвиняемый пошел на сделку со следствием и по совету своего адвоката частично признал вину. Однако мужчина отрицает пункт обвинения, касающийся политической подоплеки в его высказываниях. Куршин также прояснил свое отношение к специальной военной операции. Он заявил, что не менял своей позиции с 2014 года, когда воевал на Донбассе.

Ранее в полицию поступило заявление на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову с обвинением в дискредитации Вооруженных сил России. Заявителем оказался общественник из Тюмени Юрий Рябцев, которого возмутили высказывания чиновницы о спецоперации.