Администратора Telegram-канала Moscow Calling оставили под арестом Суд в Москве продлил арест администратору Telegram-канала Moscow Calling Куршину

Фото: https://t.me/moscowcourts*

Андрей Куршин

Администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставили под домашним арестом еще на полгода, сообщила пресс-служба судов Москвы. Соответствующее решение принял во вторник, 25 июня, Черемушкинский районный суд столицы.

Куршину А.В., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), продлен домашний арест сроком на шесть месяцев, то есть до 3 декабря 2024 года, — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве администратора Telegram-канала Moscow Calling в конце августа. Задержание было произведено на Ленинградском вокзале, после того как Куршин приехал на поезде из Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Сам обвиняемый пошел на сделку со следствием и по совету своего адвоката частично признал вину. Однако мужчина отрицает пункт обвинения, касающийся политической подоплеки в его высказываниях. Куршин также прояснил свое отношение к специальной военной операции. Он заявил, что не менял своей позиции с 2014 года, когда воевал в Донбассе.