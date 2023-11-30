Россиянин получил срок за вымогательство у директора Ростеха Вымогавший у директора Ростеха деньги россиянин канала получил 2,5 года колонии

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В Москве Хамовнический суд приговорил к двум с половиной годам колонии администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Осужденный требовал от топ-менеджера 150 000 рублей.

Суд признал виновным Спирина по части второй статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима, — цитирует агентство сообщение суда.

Спирин вместе с подельниками публиковал фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а затем требовал деньги в обмен на удаление этой информации. Он признал свою вину и попросил прощения у Бровко. В связи с этим дело Спирина было выделено в отдельное производство.

В мае 2023 года были осуждены администраторы Telegram-каналов «Проект Сканнер» и Riddle Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко, вымогавшие у Бровко и его жены, телеведущей Тины Канделаки, 470 000 рублей. Впоследствии приговор им несколько смягчили - снизили сроки лишения свободы, а также отменили штрафы и наложенный на денежные средства арест.