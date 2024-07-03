«Абсолютно неадекватный»: соседка о москвиче, выгуливающем пуму на поводке Соседка назвала неадекватным держащего дома пуму москвича

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Москвич, который держит дома пуму, абсолютно неадекватный, заявила в разговоре с NEWS.ru его соседка. Как рассказала собеседница издания, сначала мужчина убеждал всех, что купил котенка мейн-куна, поэтому он такой большой. По словам женщины, сосед запугивает своим питомцем окружающих.

Этот мужчина абсолютно неадекватный. Сначала он рассказывал всем соседям, что купил котенка мейн-куна, поэтому он такой большой. Потом котенок вырос до гигантских размеров. Каждый раз он запугивает нас своей пумой. Нам страшно за своих детей и питомцев, — поделилась соседка.

Собеседница издания подчеркнула, что мужчина пугает окружающих пумой, если кто-то шумит или стучит дверьми. По ее словам, неизвестно, откуда он взял дикое животное. Как отметила женщина, сам сосед рассказывает, что купил пуму с рук в интернете.

Мы много раз коллективно обращались в органы — ничего не происходит. Все бездействуют. Пума очень большая. Скорее пума выгуливает своего хозяина, а не наоборот, — заключила собеседница издания.

Жители московского района Кунцево ранее обратились в местные органы власти с требованием принять меры в отношении мужчины, который каждый день выгуливает в парке взрослую пуму. Хозяин хищника утверждает, что нет закона, запрещающего выгуливать это животное в городе.