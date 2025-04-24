Христианин спас девочку от похотливого мигранта на Пасху Абхаз в московском метро спас девочку от залезшего ей под юбку мигранта

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В московском метро турист из Абхазии по имени Карлен остановил гражданина одной из стран Средней Азии, который залез под юбку к девочке, сообщает Telegram-канал Readovka. Очевидцы рассказали, что пострадавшей на вид не было 18 лет. Инцидент произошел на Пасху.

Ты зачем это сделал? Или мы сейчас идем в полицию, или я позову русских ребят, — сказал мигранту Карлен.

По словам пассажиров, мигрант выглядел растерянным и пытался уйти, однако абхаз не позволил ему просто так сбежать. О дальнейшей судьбе пристававшего к девочке пока не сообщается. Известно, что заступившийся за пострадавшую является христианином. Он приехал в Россию, чтобы отметить Пасху.

Ранее в подмосковной Коммунарке приезжий из стран Средней Азии плюнул в лицо 11-летней девочке. Мигрант работает кассиром в одном из магазинов, где все и произошло. Почему мужчина позволил себе такие действия, неизвестно. Позже к иностранцу пришли активисты и заставили извиниться.

В Москве до этого мальчик попал в реанимацию со сломанной челюстью после избиения двумя подростками-мигрантами. Позже их отчислили из школы. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что семьи приезжих, дети которых избили восьмиклассника, должны быть выдворены из России. Парламентарий потребовал проверить законность их пребывания в стране и в случае нарушений немедленно выслать за ее пределы.