Мать зарезала дочь с ДЦП из-за голосов в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы 86-летняя женщина зарезала свою 52-летнюю дочь с ДЦП из-за голосов в голове, передает РЕН ТВ. По сведениям телеканала, на теле погибшей обнаружено более 15 ножевых ранений.

Убийство произошло в квартире на юго-востоке Москвы. На теле погибшей 52-летней женщины обнаружено более 15 ножевых ранений. Подробности происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

18 ноября тело женщины со следами насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве. По информации правоохранительных органов, на нем присутствуют колото-резаные ранения в области груди. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что расправу над девушкой мог учинить ее бывший молодой человек.