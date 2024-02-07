8-балльные пробки, цены на такси, аварии: снегопад в Москве 7 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Ольга» принес в Москву рекордные снегопады, которые спровоцировали 8-балльные пробки, массовые ДТП на трассе М-4 и взлет цен на такси. Как столица переживает природный катаклизм, что происходит в городе и Подмосковье?

Как избежать пробок 7 февраля в Москве из-за снегопада

Московские власти рекомендуют отказаться на сегодня от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

«Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро, МЦК, МЦД. Автобусы и такси быстрее едут по выделенным полосам. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду. Будьте аккуратны и внимательны. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию!» — говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Какая в Москве ситуация на дорогах, есть ли пробки

По данным сервиса «Яндекс Пробки», дорожная ситуация в столице неблагоприятная. Согласно информации сервиса, в городе фиксируются 8-балльные пробки.

На МКАД наибольшие затруднения фиксируются в районах Ясенево, Бирюлево, Очаково, Крылатское, Строгино, Тушино, по всему северному контуру, Котельниках, а также в районах шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе. Также стоит все Третье транспортное кольцо за исключением его восточной части. В центре Москвы также сплошные пробки. По всему городу фиксируются аварии.

Что известно о массовой аварии под Ступино на М-4

Массовая авария с участием 29 автомобилей произошла на 86-м километре трассы М-4 «Дон» в Ступино Московской области, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия. В настоящее время движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Водителей предупредили, что объезд организован через Каширское шоссе.

Что известно о массовой аварии на М-8

Telegram-канал Readovka сообщает о крупной аварии на трассе М-8 «Холмогоры». Сообщается, что в районе подмосковного Пушкино на Ярославском шоссе столкнулись 22 автомобиля, пострадали четыре человека, погибших нет. Движение по дороге перекрыто.

Кроме того, парализовано движение на Киевском шоссе (М-3). Там случилось две небольших аварии, которые остановили движение по трассе.

Что в Москве с ценами на такси 7 февраля

Стоимость проезда на такси в Москве в дневные часы в среднем выросла в 1,5–2 раза, передает ТАСС. Как пояснили агентству в пресс-службе «Яндекс Такси», из-за снегопада поездки занимают большее количество времени, желающих поехать на такси становится значительно больше, а водителей, наоборот, меньше. Природный катаклизм вызвал повышенный спрос на услуги сервиса.

«Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены», — говорится в сообщении «Яндекс Такси».

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