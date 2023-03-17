69-летнего учителя заподозрили в домогательствах к пятикласснице Baza: 69-летнего учителя из Москвы заподозрили в домогательствах к пятикласснице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из Москвы обвинила своего 69-летнего классного руководителя и учителя по русскому языку в домогательствах, сообщает Telegram-канал Baza. По словам девочки, его действия продолжались около двух лет и она больше не в силах терпеть унижений. Преподавателю может грозить до восьми лет тюрьмы.

Как передает Baza, речь идет об учителе из школы № 2001 столичного района Бирюлево. Ученица призналась, что в первый раз педагог стал домогаться до нее в пятом классе. По словам девочки, мужчина постоянно заводил ее в кабинет и прижимал к себе. Она долго молчала и не могла никому признаться, но в какой-то момент все же сообщила о домогательствах родителям, позднее они обратились в полицию. Был ли после этого задержан учитель, не уточняется.

Ранее преподавателя Детской школы искусств (ДШИ) имени Хачатуряна в Нижнем Новгороде заподозрили в домогательствах к девятикласснице. Заявление в полицию на педагога написала мать ученицы. По данным журналистов, преподаватель вызвал мать школьницы для разговора, поскольку был обеспокоен посещаемостью ученицы в выпускной год.

Родительница девятиклассницы во время беседы обвинила педагога в том, что он приставал к ее дочери во время примерки костюмов, а через неделю пожаловалась в полицию.