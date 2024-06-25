Совладелец предприятия по выпуску оборудования для пищевой промышленности «Виромтех» Рамез Сайфудинов, который уцелел при пожаре во Фрязино, посетовал в разговоре с MK.RU на то, что прибывшие на место пожарные не были должным образом оснащены. По словам Сайфудинова, более получаса после прибытия отряда никаких действий не предпринималось. При этом в здании находились баллоны с газом, которые могли взорваться.

Мы предупредили спасателей, что в здании есть баллоны, которые могут взорваться. 40-50 минут вообще ничего не происходило! Вначале двое специалистов зашли в здание и тут же вышли, потому что задымление было очень сильным. У пожарных не было противогазов, кислородных баллонов, они боялись дыма. <...> Сотрудников фирм вначале можно было спасти, если бы пожарные имели хоть какое-то оснащение для работы в дыму, — уверен Сайфудинов.