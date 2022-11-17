45-летний мужчина пытался сжечь храм на юге Москвы

Фото: vk.com/xpam_mitrofan

Храм Святителя Митрофана

45-летний мужчина пытался сжечь храм на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ночью он пробрался на территорию храма святителя Митрофана на Кавказском бульваре, облил бензином дорожку между оградой и церковью и поджег. Находившийся поблизости сторож потушил пожар огнетушителем и вызвал полицию.

Поджигателя задержали, возбуждено дело по статье «Вандализм», — сказано в сообщении.

Как сообщается, в ходе пожара были повреждены тротуар и крыльцо храма. Сумма материального ущерба устанавливается.

В ночь на 29 июля мужчина пробрался в храм Христа Спасителя и устроил потоп, в результате которого затопило два подземных этажа. Сообщается, что 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм, после чего прошел в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворье и малую библиотеку. При выходе из храма мужчина был задержан и заявил, что в храм его «кто-то послал». В отношении Ратникова составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

До этого житель Санкт-Петербурга поджёг храм Святителя Василия Великого в историческом районе Осиновая Роща из-за ссоры с супругой, работающей в этой церкви. По данным полиции, утром после семейной стычки мужчина пришёл в храм с канистрой бензина, поджёг его и скрылся. Он был задержан и признал вину, в отношении семьянина возбуждено уголовное дело.