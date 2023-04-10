40 человек отравились химикатами в столичном пункте выдачи СДЭК Mash: 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК в Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40 посетителей и работников пункта выдачи СДЭК в Москве отравились опасными химикатами после того, как в здании разбилась бутылка с формалином, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, людей тошнило, у них кружилась голова и горела носоглотка, их в скором времени эвакуировали из здания.

По информации Mash, инцидент произошел в пункте выдачи посылок на Ивантеевской улице на востоке Москвы. В опасной посылке находились пятилитровая бутылка со смесью формалина и формальдегида, метанол, а также кислота для консервирования крыс и лягушек. По предварительной версии, посылка была отправлена из Ярославля в Москву незаконно.

Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас пункт выдачи СДЭК временно не работает на выдачу и прием товаров. Уточняется, что за помощью к медикам обратились трое посетителей пункта. По данным Telegram-канала Baza, одного из них пришлось госпитализировать, на место вызвали спасательные службы. Как сообщается, заказ делала компания, которая занимается консервацией для учебных пособий.

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