«360»: внука Хрущева обнаружили мертвым в его квартире в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«360» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в Москве скончался внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По его информации, мужчину обнаружили мертвым в его квартире.

По данным издания, скорую в квартиру на Тверской улице вызвал знакомый внука Хрущева. Он сообщил, что во время телефонного разговора его собеседнику стало плохо, после чего связь с ним оборвалась.

Поначалу по прибытии на место медикам не удалось проникнуть внутрь. Им никто не открывал дверь.

Ранее в Москве в возрасте 100 лет скончался советский дипломат Георгий Тер-Газарянц, работавший послом СССР в странах Африки. СМИ писали, что он умер 31 декабря за несколько часов до Нового года. Дочь Тер-Газарянца обнаружила отца мертвым в его квартире на улице Малая Полянка в районе Якиманка в центре столицы. Медики предварительно заключили, что причиной смерти стала остановка сердца.

20 декабря в квартире на Котельнической набережной в Москве было обнаружено тело 94-летнего племянника советского лидера Иосифа Сталина Леонида Аллилуева. СМИ писали, что врачей вызвала дочь Аллилуева, предварительной причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Аллилуев был сыном писательницы Анны Аллилуевой, родной сестры Надежды Аллилуевой, второй жены Сталина.