Застрявший на высоте 30-этажного дома в Москве крановщик скончался

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Крановщик, потерявший сознание на стройке в Москве, умер, сообщает MK.RU. Спасатели добрались до кабины, располагавшейся на высоте 30-этажного дома, но было уже поздно. Альпинисты долго не могли к нему подобраться, поскольку из-за жары кран был сильно нагрет. Также мешал сильный ветер.

Точную причину смерти определит экспертиза. Как уточняет издание, спасатели смогли подняться к кабине только в 10:10 мск. По предварительным данным, мужчина мог скончаться из-за сильной жары.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что спасатели готовятся эвакуировать мужчину без сознания из кабины крана на стройке ЖК HIGH LIFE в столице. Строитель находился на высоте 32-го этажа.

О том, что с крановщиком в Даниловском районе произошла нештатная ситуация, сообщили пришедшие на утреннюю смену строители. Один из них поднялся в кабину крана и увидел, что мужчина без сознания. Строитель отметил, что тот «был холодный».

Накануне посетитель спорткомплекса Невского района Санкт-Петербурга упал с двухметровой высоты и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли — от полученных травм он скончался спустя полчаса.

Трагедия произошла в переулке Челиева, 13. По этому адресу расположены спортивный центр «Динамо» и множество различных секций.