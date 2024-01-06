«360»: скорая выехала к внуку Хрущева в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканал «360» сообщает со ссылкой на источник, что скорая помощь экстренно выехала к внуку Никиты Хрущева в Москве. По его информации, врачей вызвал его знакомый.

По данным издания, медикам не удалось попасть в квартиру, им не открыли дверь. Как пишет телеканал, знакомый внука Хрущева вызвал врачей в его квартиру на Тверской улице после того, как не смог с ним связаться. Обстоятельства выясняются.

В декабре в Москве скончался Леонид Аллилуев, племянник Иосифа Сталина. Тело 94-летнего родственника советского лидера обнаружили 20 декабря в его квартире на Котельнической набережной. Скорую вызвала его дочь, предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В конце декабря СМИ писали, что в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали актера Михаила Боярского. По данным Telegram-канала «112», его состояние оценивалось как средней тяжести, причиной стали проблемы с сердцем. Супруга артиста рассказала, что привезла мужа на обследование. В театре имени Ленсовета заявили, что с Боярским все в порядке, он был доставлен на плановое обследование в один из стационаров. Через пару дней артист сыграл в спектакле, его появление сцене было встречено овациями.