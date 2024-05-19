Пропавшая в Измайловском парке девочка погибла

Фото: t.me/moscowproc*

Пропавшая в Измайловском парке после прогулки с подругой 13-летняя девочка погибла, сообщает прокуратура Москвы. По данным ведомства, тело школьницы обнаружили поисковые службы в лесополосе близ Большого Купавенского проезда. Следователям предстоит выяснить, что привело к смерти подростка.

Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Девочка пропала 17 мая, в тот день она отправилась на прогулку вместе с подругой. Опрошенные знакомые рассказывали, что подростков пригласили на шашлыки. К поискам несовершеннолетних привлекли десятки спасателей и волонтеров, в воздух были подняты дроны. Подругу погибшей нашли накануне, 18 мая. Девочка была без сознания.

Ранее в Ростовской области после похода в магазин пропала восьмилетняя девочка. Вскоре ее тело нашли в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. На шее ребенка был обнаружен пакет, сообщили местные жители.

В конце февраля тело 11-летней девочки, об исчезновении которой сообщалось в начале года, нашли без одежды на берегу реки Полонки в Порховском районе Псковской области. Труп ребенка лежал в яме. У девочки была подтвержденная инвалидность, она также состояла на учете у психиатра.