«360»: мужчина «заминировал» ЦУМ за вознаграждение от СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На клиентскую почту ЦУМ пришло сообщение о заложенной в здании бомбе, сообщает телеканал «360». Автор послания утверждает, что заминировал торговый центр по заданию Службы безопасности Украины, получив за это вознаграждение в размере $5000.

Злоумышленник добавил, что его действия направлены на поддержку украинской армии. Он также сообщил, что бомба должна взорваться вечером 21 ноября, и пожелал полиции удачи в ее поисках. Помимо прочего мужчина оставил в послании свои контактные данные.

Официально информация пока не подтверждена. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что специалисты проверяли Останкинскую телебашню после сообщения о ее минировании. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

В сентябре в Волгоградской области телефонные террористы угрожали взорвать монумент «Родина-мать зовет!». Информацию о «минировании» они разослали в СМИ и региональное управление МЧС. При этом злоумышленники выдвинули требование: перевести один биткоин на криптовалютный кошелек.