300-летняя ива не выдержала снегопада в Ботаническом саду МГУ В Москве из-за снегопада рухнул ствол 300-летней ивы в «Аптекарском огороде»

Фото: t.me/hortus_ru*

Один из стволов белой 300-летней ивы рухнул на берегу пруда в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» из-за майского снегопада, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ в Telegram-канале. Дерево посадил Петр I в 1706 году.

По данным пресс-службы сибирская лиственница была любимым деревом Петра I, так как ее древесина была устойчива к гниению и использовалась для строительства. Единственное дерево, сохранившееся с петровских времен в саду, это именно лиственница.

В ботаническом саду отметили, что среда 2024 года стала самой снежной за последние 30 лет. Это неблагоприятное погодное явление не лучшим образом сказалось на растениях, так как многие из них не готовы к таким заморозкам.

Ранее сообщалось, что региональные органы управления сельскохозяйственным сектором начали оценивать ущерб, причиненный заморозками, погибшие культуры будут пересеяны. Окончательная оценка будет дана после установления фактов гибели сельскохозяйственных культур.

Также известно, что до конца майских праздников погода в большинстве регионов России будет оставаться относительно холодной. Так, в Москве столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов, а в Санкт-Петербурге и Поволжье — выше 10 градусов.