«Аэроэкспрессы» не будут ходить из Шереметьево и обратно 26 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26 ноября поезда «Аэроэкспресса» не будут ходить из аэропорта Шереметьево и обратно из-за ремонта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами до станции метро «Ховрино» и проверять расписание перед поездкой.

26 ноября отменены все поезда «Аэроэкспресс» в направлении Шереметьево, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал, что некоторые станции и участки метро Москвы периодически закрывают на время, чтобы строить другие линии метрополитена. По его словам, это «архисложная работа», и строителям приходится проходить через тысячи километров коммуникаций и «впритирочку» соединять линии метро.

До этого Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.