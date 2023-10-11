В результате драки в центре Москвы погиб 36-летний мужчина Мужчина задержан на западе Москвы по подозрению в убийстве у ТЦ «Афимолл-сити»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мужчин около ТЦ «Афимолл-сити» на Пресненской набережной в центре Москвы повздорили с молодым человеком, сразу началась драка. Один из мужчин от полученной в ее результате черепно-мозговой травмы скончался, а молодого человека, которого подозревают в убийстве, оперативно задержали на западе города, сообщает прокуратура Москвы.

Подозреваемым в убийстве оказался 20-летний мужчина. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для допроса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Ранее в следственном управлении СК России по Башкирии сообщили, что тело 14-летней девочки обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ведомстве уточнили, что следствие устанавливает обстоятельства происшествия и подозреваемых.