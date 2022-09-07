19-летний водитель сбил ребенка на самокате на Западе Москвы

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Водитель автомобиля ВАЗ 6 сентября на Западе Москвы сбил 12-летнего ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, сообщила в Telegram-канале столичная Госавтоинспекция. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени». Водитель с места ДТП скрылся.

6 сентября в 19:36 на улице Главмосстроя у дома 5, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Водитель автомобиля «ВАЗ» с места аварии скрылся, — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что спустя некоторое время 19-летний водитель был задержан. В отношение него составили ряд административных материалов, в том числе, за покидание места ДТП и въезд на полосу встречного движения.

Ранее водитель корейской иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанов Тамбовской области. Момент аварии попал на видео. О состоянии здоровья пострадавших не известно.