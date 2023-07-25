17-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на Волгоградском проспекте 17-летняя студентка выпала из окна восьмого этажа, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, незадолго до этого она выпила алкоголь и рассуждала о потерянном телефоне. Как сообщает канал, Девушка выжила и была доставлена в больницу, у нее диагностированы переломы ребер, ушиб головы и легких, травма живота, печени и правой почки.

Baza cообщает, что девушка была на дне рождения своей знакомой. Там она немного выпила и, по словам друзей, начала себя странно вести, в том числе кидаться под машины. Девушку посадили в такси и отправили домой. Позже оказалось, что она оставила в машине свой телефон.

Телефон смогли обнаружить, и родители студентки отправились в отдел полиции забрать его, а рядом с девушкой остались двое друзей. В какой-то момент друзья отлучились, а когда вернулись на кухню, девушка уже сидела на подоконнике.

25 июля ребенок 2020 года рождения выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Шоссейной в Москве. Он был госпитализирован.

2 февраля в городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге умер.