«15-20 кг тротила»: свидетель о силе взрыва БПЛА в Москве Житель Москвы оценил взрыв БПЛА в районе МЦК «ЗИЛ» в 15-20 кг тротила

Фото: NEWS.ru

Взрыв беспилотника в офисном здании на проспекте Лихачева в Москве мог быть вызван 15-20 кг тротила, считает проживающий недалеко от места атаки житель столицы Виктор Ярыгин. Он сообщил корреспонденту NEWS.ru, что хотелось бы увидеть ответы на такие теракты.

Я живу здесь недалеко, в три часа ночи у услышал пролет БПЛА. Думаю, он попал в верхний этаж здания и взорвался. Я не эксперт, но по моим оценкам, там было килограммов 15-20 тротила, — сообщил свидетель.

По словам москвича, он считает происшедшее обычным терактом ВСУ. По его мнению, целью БПЛА был Кремль или жилое здание.

Я бы хотел видеть какие-то ответы на такие теракты. Как минимум, «знаменитые» удары по центрам принятия решений, как максимум, чтобы организаторов и исполнителей привлекли к уголовной ответственности за теракты, — резюмировал Ярыгин.

Утром 24 июля ВСУ совершили атаку на Москву с помощью дронов. Первые сообщения начали появляться в Telegram-каналах около четырех часов утра. Позднее стало известно, что взрыв произошел в районе станции МЦК «ЗИЛ». Один из беспилотников попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах.